Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Макар Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Елисеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: В Давыдовку Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Елисеев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Фрол Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Елисеев

Смерть
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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