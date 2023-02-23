Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Макар Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Елисеев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: В Давыдовку Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Елисеев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Фрол Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Елисеев
Смерть
Неизвестно