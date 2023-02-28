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Макар Григорьев

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Григорий Елисеев

Мать: Анна Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Макаров

Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Корнила Макаров

Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Федосья Макарова

Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Харитон Макаров

Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Тимофей Макарович

Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Макарович

Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья- Алексеева

Смерть
1806
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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