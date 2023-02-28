Макар Григорьев
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Григорий Елисеев
Мать: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Макаров
Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Корнила Макаров
Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Федосья Макарова
Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Харитон Макаров
Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тимофей Макарович
Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Макарович
Мать ребёнка: Авдотья- Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья- Алексеева
Смерть
1806