Харитон Макаров
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Макар Григорьев
Мать: Авдотья- Алексеева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Харитоновна
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Паксеваткин Маркел Харитонов
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Харитонова
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Харитонова
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Паксеваткин Лукъян Харитонов
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Паксеваткин Григорий Харитонов
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Паксеваткин Аким Харитонович
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Паксеваткин Проверить Дату Смерти Егор Харитонов
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Афанасьева
Смерть
Неизвестно