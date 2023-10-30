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Харитон Макаров

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Макар Григорьев

Мать: Авдотья- Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Харитоновна

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Паксеваткин Маркел Харитонов

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Харитонова

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья Харитонова

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Паксеваткин Лукъян Харитонов

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Паксеваткин Григорий Харитонов

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Паксеваткин Аким Харитонович

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Паксеваткин Проверить Дату Смерти Егор Харитонов

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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