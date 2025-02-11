Паксеваткин Григорий Харитонов
мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Афанасьева1791 г.р.
ОтецХаритон Макаров1793 г.р.
Супруги
Екатерина Антоновна1823 г.р.
Дети
Паксеваткин Федор Григорьевич1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Харитон Макаров
Мать: Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Антоновна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Паксеваткин Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Казакова (Паксеваткина) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Екатерина Антоновна
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно