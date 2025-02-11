Паксеваткин Григорий Харитонов 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Паксеваткин Григорий Харитонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Афанасьева1791 г.р.
Отец
Харитон Макаров1793 г.р.
Супруги
Екатерина Антоновна1823 г.р.
Дети
Паксеваткин Федор Григорьевич1853 г.р.
Казакова (Паксеваткина) Анна Григорьевна1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Харитон Макаров

Мать: Евдокия Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Антоновна

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
1853

Сын: Паксеваткин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Екатерина Антоновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Казакова (Паксеваткина) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Екатерина Антоновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
Неизвестно

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