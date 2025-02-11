Екатерина Антоновна
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Паксеваткин Григорий Харитонов1823 г.р.
Дети
Паксеваткин Федор Григорьевич1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Паксеваткин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Паксеваткин Григорий Харитонов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Казакова (Паксеваткина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Паксеваткин Григорий Харитонов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно