Екатерина Антоновна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Антоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Паксеваткин Григорий Харитонов1823 г.р.
Дети
Паксеваткин Федор Григорьевич1853 г.р.
Казакова (Паксеваткина) Анна Григорьевна1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паксеваткин Григорий Харитонов

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
1853

Сын: Паксеваткин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Паксеваткин Григорий Харитонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Казакова (Паксеваткина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Паксеваткин Григорий Харитонов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
Неизвестно

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