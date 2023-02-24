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Василий Фролов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Фрол Григорьев

Мать: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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