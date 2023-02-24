Василий Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Фрол Григорьев
Мать: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья Андреевна
Смерть
Неизвестно