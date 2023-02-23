(из Донгузлей) Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Донгузлей) Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: (Слуга Томкин) Васильев

Отец ребёнка: (Томка Захаркин) Корнилов

Рождение ребёнка
1745

Сын: Филипп (Мирошка) (Томкин)

Отец ребёнка: (Томка Захаркин) Корнилов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Григорий Елисеев

Отец ребёнка: (Томка Захаркин) Корнилов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Дмитрий Елисеев

Отец ребёнка: (Томка Захаркин) Корнилов

Смерть
1764
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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