(из Донгузлей) Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: (Томка Захаркин) Корнилов
Рождение ребёнка
1745
Сын: Филипп (Мирошка) (Томкин)
Отец ребёнка: (Томка Захаркин) Корнилов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Григорий Елисеев
Отец ребёнка: (Томка Захаркин) Корнилов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дмитрий Елисеев
Отец ребёнка: (Томка Захаркин) Корнилов
Смерть
1764