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(Слуга Томкин) Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: (Томка Захаркин) Корнилов

Мать: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Трофим Федоров

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Максим Федоров

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Степан Федоров

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Смерть
1786
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