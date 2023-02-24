(Слуга Томкин) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: (Томка Захаркин) Корнилов
Мать: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Трофим Федоров
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Максим Федоров
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Степан Федоров
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Смерть
1786