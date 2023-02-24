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Трофим Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: (Слуга Томкин) Васильев

Мать: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ульяна Трофимова

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дмитрий Трофимов

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Васильева

Смерть
Неизвестно
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