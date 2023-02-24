Трофим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: (Слуга Томкин) Васильев
Мать: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ульяна Трофимова
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дмитрий Трофимов
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Васильева
Смерть
Неизвестно