(из Болдасевой) Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров
Отец ребёнка: (Слуга Томкин) Васильев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Трофим Федоров
Отец ребёнка: (Слуга Томкин) Васильев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Максим Федоров
Отец ребёнка: (Слуга Томкин) Васильев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Степан Федоров
Отец ребёнка: (Слуга Томкин) Васильев
Смерть
1787