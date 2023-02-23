(из Болдасевой) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Болдасевой) Настасья Ивановна

(из Болдасевой) Настасья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров

Отец ребёнка: (Слуга Томкин) Васильев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Трофим Федоров

Отец ребёнка: (Слуга Томкин) Васильев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Максим Федоров

Отец ребёнка: (Слуга Томкин) Васильев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Степан Федоров

Отец ребёнка: (Слуга Томкин) Васильев

Смерть
1787
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