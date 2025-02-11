Выбыл В Дергачи В 1825Г. Василий Федоров 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Выбыл В Дергачи В 1825Г. Василий Федоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1752

умер Неизвестно

Отец
(Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев ВасильевОколо 1732 г.р.
Мать
(Из Болдасевой) Настасья Ивановна1732 г.р.
Дети
В Славкино Екатерина Васильева1775 г.р.
Бежал В 1806 Г. Василий Васильевич1777 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: (Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев Васильев

Мать: (Из Болдасевой) Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: В Славкино Екатерина Васильева

Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бежал В 1806 Г. Василий Васильевич

Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Арина Васильева

Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Выбыл В Дергачи В 1825Г. Федор Васильев

Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова

Смерть
Неизвестно

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