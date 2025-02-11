Выбыл В Дергачи В 1825Г. Василий Федоров
мужской, родился 1752
умер Неизвестно
Отец(Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев ВасильевОколо 1732 г.р.
Мать(Из Болдасевой) Настасья Ивановна1732 г.р.
Дети
В Славкино Екатерина Васильева1775 г.р.
Бежал В 1806 Г. Василий Васильевич1777 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: В Славкино Екатерина Васильева
Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бежал В 1806 Г. Василий Васильевич
Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Арина Васильева
Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Выбыл В Дергачи В 1825Г. Федор Васильев
Мать ребёнка: (Из Болдасевой) Аксинья Осипова
Смерть
Неизвестно