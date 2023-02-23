(из Болдасевой) Аксинья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: В Славкино Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бежал В 1806 Г. Василий Васильевич
Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Арина Васильева
Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров
Рождение ребёнка
1783
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров
Смерть
Неизвестно