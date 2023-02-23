(из Болдасевой) Аксинья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Болдасевой) Аксинья Осипова

(из Болдасевой) Аксинья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: В Славкино Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бежал В 1806 Г. Василий Васильевич

Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Арина Васильева

Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров

Рождение ребёнка
1783

Сын: Выбыл В Дергачи В 1825г. Федор Васильев

Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Выбыл В Дергачи В 1825г. Василий Федоров

Смерть
Неизвестно
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