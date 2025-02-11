Максим Федоров
мужской, родился 1760
умер 1811
Отец(Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев ВасильевОколо 1732 г.р.
Мать(Из Болдасевой) Настасья Ивановна1732 г.р.
Супруги
Агафья Николаева1757 г.р.
Дети
Федор Рекрут В 1809 Г Максимов1778 г.р.
Матрена Максимова1781 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Федор Рекрут В 1809 Г Максимов
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Максимова
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ефрем Максимов
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лукерья Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устинья Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1811