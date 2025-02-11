Максим Федоров 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Федоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1760

умер 1811

Отец
(Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев ВасильевОколо 1732 г.р.
Мать
(Из Болдасевой) Настасья Ивановна1732 г.р.
Супруги
Агафья Николаева1757 г.р.
Дети
Федор Рекрут В 1809 Г Максимов1778 г.р.
Матрена Максимова1781 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: (Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев Васильев

Мать: (Из Болдасевой) Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Федор Рекрут В 1809 Г Максимов

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Максимова

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Ефрем Максимов

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лукерья Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устинья Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1811

Мы используем куки для улучшения работы сайта.