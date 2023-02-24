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Устинья Максимовна
Устинья Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Максим Федоров
1760 г.р.
Мать
Агафья Николаева
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Максим Федоров
Мать:
Агафья Николаева
Смерть
Неизвестно
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