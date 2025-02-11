Федор Рекрут В 1809 Г Максимов
мужской, родился 1778
умер Неизвестно
МатьАгафья Николаева1757 г.р.
ОтецМаксим Федоров1760 г.р.
Дети
Слугин Тарас Федорович1807 г.р.
Слугин Матвей Федорович1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Максим Федоров
Мать: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: ?
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: ?
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно