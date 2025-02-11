Федор Рекрут В 1809 Г Максимов 1778 — найти родственников по фамилии на Familio

Федор Рекрут В 1809 Г Максимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1778

умер Неизвестно

Мать
Агафья Николаева1757 г.р.
Отец
Максим Федоров1760 г.р.
Дети
Слугин Тарас Федорович1807 г.р.
Слугин Матвей Федорович1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Максим Федоров

Мать: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Слугин Тарас Федорович

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Слугин Матвей Федорович

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.