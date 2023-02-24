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Слугин Матвей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Федор Максимов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1835

Сын: Слугин Игнат Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мелания Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Трофим Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Слугин Ефим Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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