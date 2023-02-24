Слугин Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Федор Максимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мелания Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Трофим Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно