Слугина Анна Михайловна
женский, родилась 1809
умерла 02.12.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Слугин Игнатий Матвеевич1834 г.р.
Мелания Матвеевна1844 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Слугин Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мелания Матвеевна
Отец ребёнка: Слугин Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Слугин Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Слугин Ефим Матвеевич / Аким Матвеев
Отец ребёнка: Слугин Матвей Федорович
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
02.12.1872