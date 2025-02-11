Слугина Анна Михайловна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Слугина Анна Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1809

умерла 02.12.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Слугин Игнатий Матвеевич1834 г.р.
Мелания Матвеевна1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Слугин Игнатий Матвеевич

Отец ребёнка: Слугин Матвей Федорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мелания Матвеевна

Отец ребёнка: Слугин Матвей Федорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Слугин Трофим Матвеевич

Отец ребёнка: Слугин Матвей Федорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Слугин Ефим Матвеевич / Аким Матвеев

Отец ребёнка: Слугин Матвей Федорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
02.12.1872
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От удушья

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