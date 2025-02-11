Иван Максимович
мужской, родился 1795, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Николаева1757 г.р.
ОтецМаксим Федоров1760 г.р.
Дети
Петр Иванович1810 г.р.
Николай Иванович1814 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Максим Федоров
Мать: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно