Иван Максимович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Максимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1795, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Николаева1757 г.р.
Отец
Максим Федоров1760 г.р.
Дети
Петр Иванович1810 г.р.
Николай Иванович1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Максим Федоров

Мать: Агафья Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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