Марья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гаврил Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Смерть
Неизвестно