Марья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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