Гаврил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврил Иванович

Гаврил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Максимович

Мать: Марья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
1840

Сын: Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
1846

Сын: Слугин Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Аксинья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Никитична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close