Гаврил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван Максимович
Мать: Марья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
1846
Сын: Слугин Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Аксинья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Никитична
Смерть
Неизвестно