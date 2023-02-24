Федор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Гаврилович

Федор Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Гаврил Иванович

Мать: Аксинья Никитична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close