Слугин Григорий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугин Григорий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Гаврил Иванович

Мать: Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
07.01.1871

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Феодосья Ильина

Рождение ребёнка
27.06.1871

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Феодосья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Ильина

Смерть
Неизвестно
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