Слугин Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Гаврил Иванович
Мать: Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
07.01.1871
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Феодосья Ильина
Рождение ребёнка
27.06.1871
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Феодосья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Ильина
Смерть
Неизвестно