Феодосья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1871
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Слугин Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
27.06.1871
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Слугин Григорий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно