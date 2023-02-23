Феодосья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1871

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Слугин Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
27.06.1871

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Слугин Григорий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слугин Григорий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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