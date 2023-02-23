(из Славкина) Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Славкина) Аксинья Васильева

(из Славкина) Аксинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ульяна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Федоров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Федоров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дмитрий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Федоров

Рождение ребёнка
1800

Сын: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Федоров

Смерть
Неизвестно
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