(из Славкина) Аксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ульяна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дмитрий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1800
Сын: Осужден В 1848 Г. Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Федоров
Смерть
Неизвестно