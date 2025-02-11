Дмитрий Елисеев
мужской, родился 1752
умер 1808
Отец(Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов1703 г.р.
Мать(Из Донгузлей) Авдотья Иванова1702 г.р.
Супруги
Марья Васильева1753 г.р.
Дети
Василий Дмитриев1769 г.р.
Ирина Дмитриева1778 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аграфена Дмитриева
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алексей Рекрут В 1802 Г Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Степан Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Васильева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1808