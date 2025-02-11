Дмитрий Елисеев 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Елисеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1752

умер 1808

Отец
(Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов1703 г.р.
Мать
(Из Донгузлей) Авдотья Иванова1702 г.р.
Супруги
Марья Васильева1753 г.р.
Дети
Василий Дмитриев1769 г.р.
Ирина Дмитриева1778 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: (Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов

Мать: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аграфена Дмитриева

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Алексей Рекрут В 1802 Г Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Степан Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1808

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