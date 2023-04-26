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Аграфена Дмитриева
Аграфена Дмитриева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дмитрий Елисеев
1752 г.р.
Мать
Марья Васильева
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Дмитрий Елисеев
Мать:
Марья Васильева
Смерть
Неизвестно
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