Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аграфена Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Степан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Елисеев
Смерть
Неизвестно