Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Васильева

Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аграфена Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Елисеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close