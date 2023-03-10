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Дубовик Фёдор Андреевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1840

Дата смерти

17.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дубовик Андрей Сильвестрович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Феодосия Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
15.06.1875

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Агрипина Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Рождение ребёнка
27.05.1878

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
28.12.1879

Дочь: (Дубовик) Анисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Смерть
17.03.1899
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от чахотки | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926

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