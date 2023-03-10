Дубовик Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти17.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
15.06.1875
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Агрипина Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Рождение ребёнка
27.05.1878
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
28.12.1879
Дочь: (Дубовик) Анисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Смерть
17.03.1899
Причина смерти: от чахотки | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926