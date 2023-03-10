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Дубовик Андрей Сильвестрович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дубовик Сильвестр Неизвестно

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Феодосия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дубовик Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Феодосия Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Феодосия Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Дубовик) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Феодосия Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дубовик Митрофан Андреевич

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Феодосия Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Феодосия Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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