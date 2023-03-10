Неизвестно (Дубовик) Феодосия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения27.05.1878
Дата смерти10.08.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1878
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
28.05.1878
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
10.08.1878
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256