Неизвестно (Дубовик) Феодосия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Дубовик) Феодосия Фёдоровна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

27.05.1878

Дата смерти

10.08.1878

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1878

Отец: Дубовик Фёдор Андреевич

Мать: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
28.05.1878
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
10.08.1878
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256

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