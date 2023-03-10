Дубовик (Неизвестно) Феодосия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Сильвестрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Сильвестрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Дубовик) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Сильвестрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дубовик Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Сильвестрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Сильвестрович
Смерть
Неизвестно