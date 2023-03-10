Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

18.06.1906

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Фёдор Андреевич

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
15.06.1875

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Агрипина Фёдоровна

Отец ребёнка: Дубовик Фёдор Андреевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Рождение ребёнка
27.05.1878

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дубовик Фёдор Андреевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
28.12.1879

Дочь: (Дубовик) Анисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дубовик Фёдор Андреевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Смерть
18.06.1906
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от продолж. болезни | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,

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