Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти18.06.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
15.06.1875
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Агрипина Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубовик Фёдор Андреевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Рождение ребёнка
27.05.1878
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубовик Фёдор Андреевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
28.12.1879
Дочь: (Дубовик) Анисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубовик Фёдор Андреевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Смерть
18.06.1906
Причина смерти: от продолж. болезни | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,