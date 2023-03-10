(Дубовик) Анисия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения28.12.1879
Дата смерти17.06.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1879
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
17.06.1881
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1881. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.268