(Дубовик) Анисия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубовик) Анисия Фёдоровна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

28.12.1879

Дата смерти

17.06.1881

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1879

Отец: Дубовик Фёдор Андреевич

Мать: Дубовик (Неизвестно) Мокрина Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
17.06.1881
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1881. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.268

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