Неизвестно (Дубовик) Агрипина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения15.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1875
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
16.06.1875
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно