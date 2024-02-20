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Тохтамыш Козьма Левтерович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

27.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Тохтамыш Левтер Саввин

Мать: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1857

Жена: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Фито Ефросиния Козьмина

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Евдокия Козьмина

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Тохтамыш Левтерий Козьмин

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.01.1863

Дочь: Харт Пелагея Козьмина

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.01.1867

Сын: Тохтамыш Евфимий Козьмин

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.07.1869

Дочь: Анастасия Козьмина

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Балабан Василиса Козьмина

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.07.1874

Дочь: Анастасия-Мл. Козьмина

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.01.1877

Дочь: Тараш Кирикия Козьмина

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.04.1880

Сын: Тохтамыш Георгий Козьмин

Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.06.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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