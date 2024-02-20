Тохтамыш Козьма Левтерович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти27.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: Тохтамыш Левтер Саввин
Мать: Тохтамыш Кирикия
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1857
Жена: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Фито Ефросиния Козьмина
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Евдокия Козьмина
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Тохтамыш Левтерий Козьмин
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.01.1863
Дочь: Харт Пелагея Козьмина
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.01.1867
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Анастасия Козьмина
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Балабан Василиса Козьмина
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.07.1874
Дочь: Анастасия-Мл. Козьмина
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.01.1877
Дочь: Тараш Кирикия Козьмина
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.04.1880
Мать ребёнка: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.06.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /