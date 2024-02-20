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Тохтамыш Георгий Козьмин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

26.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1880

Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович

Мать: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
26.10.1898

Жена: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.06.1902

Дочь: Акилина Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.11.1904

Сын: Тохтамыш Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Тохтамыш Гавриил Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.02.1913

Дочь: Агрипина Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.03.1990

Сын: Тохтамыш Козьма Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохтамыш Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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