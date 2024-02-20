(Тохтамыш) Акилина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тохтамыш) Акилина Георгиевна

(Тохтамыш) Акилина Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

27.06.1902

Дата смерти

15.01.1904

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1902

Отец: Тохтамыш Георгий Козьмин

Мать: Тохтамыш Кирикия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.01.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close