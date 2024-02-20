Тохтамыш (Афенди) Кирикия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Афенди) Кирикия Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Афенди Георгий

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
26.10.1898

Муж: Тохтамыш Георгий Козьмин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.06.1902

Дочь: Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.11.1904

Сын: Тохтамыш Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Тохтамыш Гавриил Георгиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.02.1913

Дочь: Агрипина Георгиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.03.1990

Сын: Тохтамыш Козьма Георгиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохтамыш Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Козьмин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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