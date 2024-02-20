Балабан (Тохтамыш) Василиса Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабан (Тохтамыш) Василиса Козьмина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович

Мать: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.06.1892

Муж: Балабан Спиридон Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к-1892г. лист-120 ,зап-8, ГАДО, Ф - 426-1-6.
Смерть
Неизвестно
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