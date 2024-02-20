Балабан (Тохтамыш) Василиса Козьмина
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович
Мать: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.06.1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к-1892г. лист-120 ,зап-8, ГАДО, Ф - 426-1-6.
Смерть
Неизвестно