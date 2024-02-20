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Балабан Спиридон Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865

Отец: Балабан Харлампий Федорович

Мать: Балабан Екатерина Трандафилова

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.06.1892

Жена: Балабан Василиса Козьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к-1892г. лист-120 ,зап-8, ГАДО, Ф - 426-1-6.
Смерть
Неизвестно
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