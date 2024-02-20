(Тохтамыш) Анастасия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тохтамыш) Анастасия Козьмина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

19.07.1869

Дата смерти

01.04.1876

Пол

Женский

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1869

Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович

Мать: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.04.1876
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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