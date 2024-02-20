Фито (Тохтамыш) Ефросиния Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фито (Тохтамыш) Ефросиния Козьмина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович

Мать: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
После 1877

Муж: Фито Савва Игнатьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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