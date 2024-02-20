Тохтамыш Левтер Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш Левтер Саввин

Тохтамыш Левтер Саввин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Мать: Тохтамыш Феодора

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1822

Жена: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Матрона Левтеровна

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Тохтамыш Михаил Левтерович

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тохтамыш Козьма Левтерович

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Тохтамышева Василиса Левтерова

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мария Левтеровна

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тохтамыш Федор Левтерович

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Тохтамыш Влас Левтерович

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
До 1863
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close