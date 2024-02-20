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Тохтамыш Влас Левтерович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Тохтамыш Левтер Саввин

Мать: Тохтамыш Кирикия

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
01.11.1865

Жена: Тохтамыш Елена Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Кирикия Власова

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.02.1868

Сын: Тохтамыш Левтер Власов

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
01.02.1872

Жена: Тохтамыш /-2й Брак / Анастасия Мироновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Сарбаш Елена Власова

Мать ребёнка: Тохтамыш /-2й Брак / Анастасия Мироновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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