Тохтамыш /-2Й Брак / (Курбиева) Анастасия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш /-2Й Брак / (Курбиева) Анастасия Мироновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
01.02.1872

Муж: Тохтамыш Влас Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Сарбаш Елена Власова

Отец ребёнка: Тохтамыш Влас Левтерович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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