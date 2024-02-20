Сарбаш (Тохтамыш) Елена Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбаш (Тохтамыш) Елена Власова

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Тохтамыш Влас Левтерович

Мать: Тохтамыш /-2й Брак / Анастасия Мироновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.09.1892

Муж: Сарбаш Климентий Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
До 1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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