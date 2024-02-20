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Сарбаш Климентий Семенович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.
Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.09.1892

Жена: Сарбаш Елена Власова

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
С 1908

Жена: Сарбаш ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Сарбаш Ксения Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-181,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
Неизвестно
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