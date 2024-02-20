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(Тохтамыш) Кирикия Власова

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

24.01.1867

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Тохтамыш Влас Левтерович

Мать: Тохтамыш Елена Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
24.01.1867
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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