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Тохтамыш Левтер Власов

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

20.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1868

Отец: Тохтамыш Влас Левтерович

Мать: Тохтамыш Елена Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
10.07.1889

Жена: Тохтамыш Елена Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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