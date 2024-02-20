Тохтамыш Савва Тимофеевич
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1761
Отец: Тохтамыш Тимофей
Мать: Тохтамыш Параскева
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Бракосочетание
До 1790
Жена: Тохтамыш Феодора
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Тохтамыш Харлампий Саввин
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Тохтамыш Константин Саввин
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно